Угольные вагоны съехали с рельсов в Иркутской области

Вагоны с углем сошли с рельсов в Иркутской области. Происшествие вызвало изменения в расписании движения ряда поездов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) произошел в 13:27. 10 вагонов сошли с рельсов на станции Мегет. Как сообщили на ВСЖД, пострадавших и угрозы экологической ситуации нет. На место происшествия выехали восстановительные поезда из Иркутска, Нижнеудинска, Слюдянки и Зимы.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверка по факту схода вагонов.

Тем временем, в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР подсчитали ущерб от схода 23 вагонов с железорудным концентратом в Кузбассе в марте прошлого года. По оценке следствия, владельцам груза был нанесен материальный урон в размере более 53 млн руб.

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