29 января
Иркутск
погода -4 °C
62.83
 
€ 69.23
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

На иркутской станции Мегет восстанавливают движение после аварии

Главная Происшествия
Иркутск
10:44 29 Января 2020
авария, рельсы, вагоны
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На иркутской железнодорожной станции Мегет продолжаются восстановительные работы после аварии состава с углем. Вчера с рельсов сошло 30 вагонов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария и ремонтные работы вызвали сбой в графике движения пассажирских поездов.

«В связи с ликвидацией последствий схода на станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги на два часа позже от действующего расписания отправились пригородные поезда №6301 и №6303. Поезд дальнего следования №87 Иркутск - Усть-Илимск задерживается на один час 50 минут», - говорится в сообщении ВСЖД.

По данным ТАСС, пассажиры задержанного пригородного поезда №6308, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций, доставлены до мест назначения автобусом.

Ранее информагентство со ссылкой на пресс-службу СКР сообщало о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Фото: электронный справочник 2ГИС

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Угольные вагоны съехали с рельсов в Иркутской области

Угольные вагоны съехали с рельсов в Иркутской области

28 Января 2020 г.
Происшествие произошло на станции Мегет
Новости Иркутска: Бродячие собаки едва не загрызли ребенка в Улан-Удэ

Бродячие собаки едва не загрызли ребенка в Улан-Удэ

24 Января 2020 г.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о халатности
Новости Иркутска: Вандал поджег венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ

Вандал поджег венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ

22 Января 2020 г.
Полиция задержала подозреваемого
Новости Иркутска: Четыре человека погибло в улан-удэнском коллекторе

Четыре человека погибло в улан-удэнском коллекторе

22 Января 2020 г.
Причиной трагедии стал пожар
Новости Иркутска: Дети погибли на пожаре в Иркутской области

Дети погибли на пожаре в Иркутской области

16 Января 2020 г.
Трагедия произошла в Большеворонежском
Новости Иркутска: В Улан-Удэ автомобиль врезался в столб

В Улан-Удэ автомобиль врезался в столб

15 Января 2020 г.
В результате ДТП один человек погиб
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутские власти подключают «РосРАО» к очистке территории «Усольехимпрома»

Иркутские власти подключают «РосРАО» к очистке территории «Усольехимпрома»

24 Января 2020 г.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Иркутска: В иркутском Тулуне появится образовательный центр «РосКапСтроя»

В иркутском Тулуне появится образовательный центр «РосКапСтроя»

27 Января 2020 г.
На первом этапе обучение будет идти в форме вебинаров
Новости Иркутска: Название «Байкал» оказалось в собственности частной фирмы

Название «Байкал» оказалось в собственности частной фирмы

28 Января 2020 г.
Опубликована петиция против «приватизации» названия озера
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19