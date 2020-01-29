На иркутской станции Мегет восстанавливают движение после аварии

На иркутской железнодорожной станции Мегет продолжаются восстановительные работы после аварии состава с углем. Вчера с рельсов сошло 30 вагонов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария и ремонтные работы вызвали сбой в графике движения пассажирских поездов.

«В связи с ликвидацией последствий схода на станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги на два часа позже от действующего расписания отправились пригородные поезда №6301 и №6303. Поезд дальнего следования №87 Иркутск - Усть-Илимск задерживается на один час 50 минут», - говорится в сообщении ВСЖД.

По данным ТАСС, пассажиры задержанного пригородного поезда №6308, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций, доставлены до мест назначения автобусом.

Ранее информагентство со ссылкой на пресс-службу СКР сообщало о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Фото: электронный справочник 2ГИС