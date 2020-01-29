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В иркутской Зиме сгорела типография

Главная Происшествия
Иркутск
16:38 29 Января 2020
пожар, мчс, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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Перечень зданий, сгоревших этой зимой в Иркутской области, пополнила типография в городе Зима. На этот раз обошлось без жертв, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Типография расположена в одноэтажном деревянном здании на ул. Карла Маркса. О пожаре, начавшемся в середине дня, сообщил сторож.

«К месту пожара было направлено четыре пожарных расчета. В течение 45 минут продолжалась работа по тушению. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 100 кв. м», - рассказали в главном управлении МЧС по Иркутской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение газовоздушной смеси в помещении, предназначенном для приготовления пищи. Скорее всего, это произошло из-за неисправности газового оборудования.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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