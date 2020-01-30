Ущерб от незаконных рубок в Тайшетском районе оценили в 33 млн рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Основой для него послужили материалы, собранные Тайшетской межрайонной прокуратурой при проверке деятельности ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году имели место два случая сплошнолесосечной вырубки вместо выборочной в Тайшетском районе. В общем было вырублено 5 тыс. куб. м, а ущерб лесному фонду оценен в 33 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, основными целями деятельности «Лесхоза Иркутской области» являются охрана, защита и воспроизводство лесов, а также отвод и таксация лесосек. В январе этого года власти региона объявили о планах реорганизации ОГАУ, на базе которого предполагается создать шесть лесохозяйственных центров и базу авиационной охраны лесов.

28 января на совещании в Иркутске глава Рослесхоза Сергей Аноприенко заявил, что в 2019 года на Иркутскую область приходилось до 80% незаконных рубок в регионах, ориентированных на лесозаготовку.

Фото: сайт прокуратуры Иркутской области