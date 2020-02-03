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1,5 тонный байкальского омуля изъяли у водителя в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
16:52 3 Февраля 2020
общество, происшествия, браконьер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Иркутской области дорожные полицейские совместно с сотрудниками Россельхознадзора выявили незаконную партию байкальского омуля - в салоне микроавтобуса перевозили 1,5 тонны рыбы, сообщили в ГУ МВД по региону. 

Омуль транспортировали в пластиковых контейнерах и полимерных мешках. Ни водитель, ни пассажиры, не смогли объяснить происхождение груза. По данным правоохранителей, рыбу перевозили из Ольхонского района для продажи. Ее выловили из Байкала. 

«В соответствии с действующим законодательством ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 20 млн рублей», - пояснили в ведомстве. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Водителя микроавтобуса привлекут к ответственности за нарушение правил перевозки продукции.

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