1,5 тонный байкальского омуля изъяли у водителя в Иркутской области

В Иркутской области дорожные полицейские совместно с сотрудниками Россельхознадзора выявили незаконную партию байкальского омуля - в салоне микроавтобуса перевозили 1,5 тонны рыбы, сообщили в ГУ МВД по региону.

Омуль транспортировали в пластиковых контейнерах и полимерных мешках. Ни водитель, ни пассажиры, не смогли объяснить происхождение груза. По данным правоохранителей, рыбу перевозили из Ольхонского района для продажи. Ее выловили из Байкала.

«В соответствии с действующим законодательством ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 20 млн рублей», - пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Водителя микроавтобуса привлекут к ответственности за нарушение правил перевозки продукции.