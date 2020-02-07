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Иркутский полицейский проехал три километра на крыше машины барсеточников

Главная Происшествия
Иркутск
14:30 7 Февраля 2020
автомобиль, полиция, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске полицейский проехал около 3 км на крыше легкового автомобиля. Это произошло при попытке задержать группу злоумышленников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Ленинском районе иркутские оперативники организовали засаду на двух местных жителей, подозреваемых в кражах из автомобилей. Те отключили сигнализацию автомашины, забрали из нее сумку и, заметив сотрудников полиции, попытались скрыться на своей машине.

«Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства. На протяжении трех километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры. Несмотря на риск в любой момент оказаться на проезжей части, сотрудник уголовного розыска сумел удержаться на крыше», - рассказала о дальнейших событиях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Барсеточников удалось задержать после прицельной стрельбы по колесам их автомобиля. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 158 (кража) и ст.  318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Фото: МВД России

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