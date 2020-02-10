Батареи иркутских станций сотовой связи сдавали в металлолом

В Иркутской области задержаны члены преступной группы. Они специализировались на хищении аккумуляторов на станциях сотовой связи, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Злоумышленники действовали с размахом. Без аккумуляторов осталось 16 вышек. Это поставило под угрозу бесперебойную работу сотовой связи в Черемховском, Аларском, а также в части Усольского районов области. Батареи весом не менее 50 кг каждая сдавали в пункты сбора металлолома.

«Во время дежурства недалеко от Черемхово инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку, следовавшую с характерными признаками перегруза. При проверке в багажнике автотранспорта полицейские обнаружили 12 аккумуляторов весом свыше 700 кг», - рассказали в главном управлении МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, были задержаны водитель и трое пассажиров этого автомобиля. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). По оценке областного главка полиции, участникам группы инкриминируется хищение 175 аккумуляторов стоимостью около 5 млн руб.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области