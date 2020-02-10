10 февраля
Иркутск
погода -2 °C
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Похитители требовали от иркутского бизнесмена 15 млн рублей

Главная Происшествия
Иркутск
17:15 10 Февраля 2020
похищение, мвд, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Октябрьский райсуд Иркутска по ходатайству следствия арестовал на два месяца четырех жителей города Усолье-Сибирское. Они обвиняются в похищении бизнесмена и вымогательстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Злоумышленников задержали 5 февраля в областном центре. По версии следствия, в тот день они похитили возле одного из бизнес-центров 42-летнего индивидуального предпринимателя, затащили его в автомобиль и около двух часов возили по городу. При этом похитители, требуя 15 млн руб., избивали бизнесмена и угрожали расправиться с его семьей.

«Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. Совместно с бойцами СОБР управления Росгвардии автомобиль был блокирован на ул. Ленина областного центра, подозреваемые задержаны», - говорится о проведенной операции на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.

Обвинения всем четверым предъявлены по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия) и п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Фото: сайте следственного управления СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Батареи иркутских станций сотовой связи сдавали в металлолом

Батареи иркутских станций сотовой связи сдавали в металлолом

10 Февраля 2020 г.
Полиция задержала злоумышленников
Новости Иркутска: Иркутский полицейский проехал три километра на крыше машины барсеточников

Иркутский полицейский проехал три километра на крыше машины барсеточников

7 Февраля 2020 г.
В ходе операции задержано двое злоумышленников
Новости Иркутска: 1,5 тонный байкальского омуля изъяли у водителя в Иркутской области

1,5 тонный байкальского омуля изъяли у водителя в Иркутской области

3 Февраля 2020 г.
Рыбу перевозили в салоне микроавтобуса
Новости Иркутска: Ущерб от незаконных рубок в Тайшетском районе оценили в 33 млн рублей

Ущерб от незаконных рубок в Тайшетском районе оценили в 33 млн рублей

30 Января 2020 г.
Всего было вырублено 5 тыс. куб. метров
Новости Иркутска: В иркутской Зиме сгорела типография

В иркутской Зиме сгорела типография

29 Января 2020 г.
Она находилась в деревянном здании
Новости Иркутска: На иркутской станции Мегет восстанавливают движение после аварии

На иркутской станции Мегет восстанавливают движение после аварии

29 Января 2020 г.
Авария и ремонт вызвали сбой в графике движения пассажирских поездов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Число жертв коронавируса превысило 800 человек

Число жертв коронавируса превысило 800 человек

10 Февраля 2020 г.
По последним данным, вирусом заразились 37,5 тысяч человек.
Новости Иркутска: Иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом россияне начнут матчем с финнами

Иркутский чемпионат мира по хоккею с мячом россияне начнут матчем с финнами

7 Февраля 2020 г.
Сборная России будет жить в гостинице «Звезда»
Новости Иркутска: Налог на недвижимость для бизнеса Бурятии предложили поднимать поэтапно

Налог на недвижимость для бизнеса Бурятии предложили поднимать поэтапно

7 Февраля 2020 г.
Парламент республики обсудит поправки в налоговое законодательство
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19