Похитители требовали от иркутского бизнесмена 15 млн рублей

Октябрьский райсуд Иркутска по ходатайству следствия арестовал на два месяца четырех жителей города Усолье-Сибирское. Они обвиняются в похищении бизнесмена и вымогательстве, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Злоумышленников задержали 5 февраля в областном центре. По версии следствия, в тот день они похитили возле одного из бизнес-центров 42-летнего индивидуального предпринимателя, затащили его в автомобиль и около двух часов возили по городу. При этом похитители, требуя 15 млн руб., избивали бизнесмена и угрожали расправиться с его семьей.

«Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области. Совместно с бойцами СОБР управления Росгвардии автомобиль был блокирован на ул. Ленина областного центра, подозреваемые задержаны», - говорится о проведенной операции на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.

Обвинения всем четверым предъявлены по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия) и п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Фото: сайте следственного управления СКР по Иркутской области