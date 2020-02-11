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Женщина в тюбе погибла под колесами автомобиля в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
11:30 11 Февраля 2020
мвд, автомобиль, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области погибла женщина, катавшаяся на тюбе. Об обстоятельствах происшествия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел у поселка Тетеринск Мамско-Чуйского района региона. Женщина находилась в «ватрушке», которую буксировал автомобиль Toyota Lite Ace.

«Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с двигавшимся автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате инцидента местная жительница погибла от полученных травм», - рассказали в главном управлении МВД России по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota был пьян. Он задержан.

Фото: сайт главного управления МВД России по Иркутской области

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