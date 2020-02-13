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Контрабандисты вывезли из Иркутской области лесоматериалы на сотни миллионов рублей

Главная Происшествия
Иркутск
18:16 13 Февраля 2020
лес, уголовное, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области раскрыли группу контрабандистов, вывозивших лес в Китай. О масштабе деятельности злоумышленников сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О возбуждении уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда организованной группой) проинформировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Речь в сообщении идет о контрабанде лесоматериалов в КНР объемом более 7 тыс. куб. м и стоимостью около 40 млн руб.

«Установлено, что члены преступной группы, в которую входят жители Иркутской области и граждане Китая, путем использования фирм «однодневок», оформленных на подставных лиц, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сотни миллионов рублей», - отмечают в ведомстве.

В начале февраля в правительстве Иркутской области были объявлены итоги проверки, проведенной Рослесхозом. По его данным, ущерб от незаконных вырубок леса в регионе в 2017-2019 годах составил почти 40 млрд руб.

Фото: сайт прокуратуры Иркутской области

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