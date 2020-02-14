14 февраля
Иркутск
погода -8 °C
63.6
 
€ 69.18
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Задержан глава Листвянского муниципального образования

Главная Происшествия
Иркутск
10:55 14 Февраля 2020
задержание, строительство, превышение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, в 2017 году глава муниципалитета выдал разрешение на строительство в поселке городского типа Листвянка дома площадью более 1,4 тыс. кв. м в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Собственник на этом участке возвел трехэтажную гостиницу.

«Таким образом, действия главы администрации Листвянского муниципального образования, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства», - сделали вывод в областном следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Фамилия задержанного в сообщении следственных органов не указывается. По данным сайта муниципального образования, его с сентября 2016 года возглавляет Александр Шамсудинов.  

Листвянка – один из основных центров отдыха на Байкале. В 2008 году мэр поселка Татьяна Казакова была приговорена к условному сроку по нескольким статьям УК РФ.

Фото: официальный сайт Листвянского муниципального образования

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Контрабандисты вывезли из Иркутской области лесоматериалы на сотни миллионов рублей

Контрабандисты вывезли из Иркутской области лесоматериалы на сотни миллионов рублей

13 Февраля 2020 г.
Возбуждено несколько уголовных дел
Новости Иркутска: Женщина в тюбе погибла под колесами автомобиля в Иркутской области

Женщина в тюбе погибла под колесами автомобиля в Иркутской области

11 Февраля 2020 г.
Ее катал на буксире нетрезвый водитель
Новости Иркутска: Похитители требовали от иркутского бизнесмена 15 млн рублей

Похитители требовали от иркутского бизнесмена 15 млн рублей

10 Февраля 2020 г.
Арестовано четверо жителей Усолья-Сибирского
Новости Иркутска: Батареи иркутских станций сотовой связи сдавали в металлолом

Батареи иркутских станций сотовой связи сдавали в металлолом

10 Февраля 2020 г.
Полиция задержала злоумышленников
Новости Иркутска: Иркутский полицейский проехал три километра на крыше машины барсеточников

Иркутский полицейский проехал три километра на крыше машины барсеточников

7 Февраля 2020 г.
В ходе операции задержано двое злоумышленников
Новости Иркутска: 1,5 тонный байкальского омуля изъяли у водителя в Иркутской области

1,5 тонный байкальского омуля изъяли у водителя в Иркутской области

3 Февраля 2020 г.
Рыбу перевозили в салоне микроавтобуса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Бурятии считают необходимым повысить социальный статус бурятского языка

В Бурятии считают необходимым повысить социальный статус бурятского языка

12 Февраля 2020 г.
Правительство региона объявило конкурс на получение грантов
Новости Иркутска: В Бурятии приступили к строительству Центра ядерной медицины

В Бурятии приступили к строительству Центра ядерной медицины

11 Февраля 2020 г.
Оно будет вестись в рамках концессии
Новости Иркутска: С 14 февраля РФ приостановила чартерное сообщение с Китаем

С 14 февраля РФ приостановила чартерное сообщение с Китаем

14 Февраля 2020 г.
На китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется. Их чартерные рейсы будут летать в Россию и из нее.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19