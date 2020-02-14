В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, в 2017 году глава муниципалитета выдал разрешение на строительство в поселке городского типа Листвянка дома площадью более 1,4 тыс. кв. м в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Собственник на этом участке возвел трехэтажную гостиницу.

«Таким образом, действия главы администрации Листвянского муниципального образования, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства», - сделали вывод в областном следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Фамилия задержанного в сообщении следственных органов не указывается. По данным сайта муниципального образования, его с сентября 2016 года возглавляет Александр Шамсудинов.

Листвянка – один из основных центров отдыха на Байкале. В 2008 году мэр поселка Татьяна Казакова была приговорена к условному сроку по нескольким статьям УК РФ.

Фото: официальный сайт Листвянского муниципального образования