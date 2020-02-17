Стрелочников обвинили в сходе вагонов с углем на иркутской станции

В сходе вагонов с углем на иркутской станции Мегет виноваты стрелочники станции. О выводах Ространснадзора сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла в тот момент, когда состав проходил стрелочный перевод. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на документ ведомства, работники станции не обеспечили «полное прилегание левого остряка к левому рамному рельсу». В результате в пространство между ними попали гребни колесных пар, что привело к сходу локомотива.

Причастными к аварии Ространснадзор называет начальника производственного участка Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, и трех электромехаников, которые меняли контакты переключателя на стрелке.

Как писали Sibnovosti.ru, авария на станции Мегет произошла в конце января 2020 года. С рельсов сошло 30 вагонов с углем, 28 из которых были полностью уничтожены. Движение удалось восстановить в полном объеме только спустя два дня.

После аварии в СКР сообщали о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).