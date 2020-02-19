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Иркутскому поселку угрожает подтопление

Главная Происшествия
Иркутск
15:25 19 Февраля 2020
происшествия, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Поселку Большой Луг Шелеховского района Иркутской области угрожает подтопление. Из-за аномально теплой погоды в феврале ручей Ханчин вышел из берегов - это привело к частичному подтоплению и обледенению огорода одного из домов на ул. 1-я Железнодорожная, сообщили в ГУ МЧС по региону. 

«Сооружен снежный вал, длина которого - 15 метров, ширина - 0,5 метров. Запланировано проведение работ по устранению наледи. Подтопления жилых домов нет. Уровень воды за сутки не повышался и остается в пределах нормы», - рассказали спасатели. 

Местная администрация проводит ежедневный мониторинг ситуации.

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