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Иркутский суд рассмотрит дело о похищении предпринимателя

Главная Происшествия
Иркутск
11:23 20 Февраля 2020
похищение, скр, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутский областной суд направлено уголовное дело известного в регионе бизнесмена и его сообщников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Семь человек обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением насилия) и ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, в 2018 году бизнесмен задумал похитить жителя Иркутска и заставить его подписать документы об отчуждении права собственности на ряд объектов недвижимости стоимостью более 300 млн руб.

«Реализуя преступный план обвиняемый предложил своему знакомому - уроженцу Чеченской Республики за 50 млн руб. совершить в городе Иркутске похищение мужчины и самоуправство, на что тот согласился и привлек для исполнения преступлений еще четверых жителей города Грозный», - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, похищение произошло вечером 1 июня 2018 года. За городом злоумышленники остановили Toyota Land Cruiser Prado жертвы, привезли его в дом организатора преступления, избили и заставили подписать необходимые им документы.

«В кратчайшие сроки о совершенном преступлении стало известно правоохранительным органам. Следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками СОБР управления Росгвардии и ГУ МВД России по Иркутской области незамедлительно выехали на место преступления, где в ходе обыска задержали всех участников организованной преступной группы», - рассказали о дальнейших событиях в областном следственном управлении СКР.

Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов. Обыски по нему прошли, в частности, в Москве и Грозном.

Фамилию предполагаемого организатора похищения следователи не называют. Но отмечают, что он позиционировал себя «меценатом и защитником прав предпринимателей». По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», речь идет о президенте группы компаний «Байкальская виза» Дмитрии Матвееве.

Фото: youtube-канал СКР

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