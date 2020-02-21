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В Иркутске начался процесс по делу ОПГ из Тайшета

Главная Происшествия
Иркутск
10:06 21 Февраля 2020
суд, скр, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутском областном суде началось рассмотрение дела в отношении четверых лидеров и участников организованной преступной группы (ОПГ). По версии следствия, на их счету семь убийств, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно материалам дела, преступная группа под руководством троих мужчин действовала в 2000-2003 годы в Тайшетском районе Иркутской области. Она приняла активное участие в переделе сфер криминального влияния, физически устраняя лидеров и участников других группировок.

«В начале декабря 2002 года четверо участников преступной группы под видом сотрудников ОМОН ворвались в одну из квартир, в которой на тот момент находились пятеро активных участников другой преступной группы. Злоумышленники похитили потерпевших, предварительно связав их, и вывезли на берег реки Бирюса, где совершили убийство, расчленили тела и погрузили их в промоину реки», - говорится о самом громком преступлении группировки в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

Всего к уголовной ответственности привлечено 10 человек. По шестерым из них дела выделены в отдельное производство. Что касается начавшегося процесса, то четверо фигурантов дела обвиняются в зависимости от роли каждого по пп «а», «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений); ч. 3 ст. 30, пп «ж, з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений); п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное организованной группой); ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой).

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

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