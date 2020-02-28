В Братский перинатальный центр подкинули новорожденного

Врачи Братского перинатального центра выхаживают ребенка-подкидыша. Сумку, в которой плакала маленькая девочка, нашли в туалете женской консультации. Предположительно, ее оставила там мать, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Иркутской области.

Личность женщины удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Она пришла в медучреждение с девочкой, которой на вид около четырех лет, в руках женщина держала сумку. Нерадивая мать задержана, ей грозит уголовная ответственность по статье «Оставление в опасности».

По словам врачей, новорожденная девочка чувствует себя хорошо. В ближайшее время ребенка передадут в детскую городскую больницу.