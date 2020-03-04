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В Иркутске 10 человек госпитализированы с отравлением после похода в супермаркет

Главная Происшествия
Иркутск
18:30 4 Марта 2020
происшествия, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Десять человек госпитализированы в инфекционную больницу Иркутска с признаками пищевого отравления. Все пациенты накануне покупали готовые салаты в сети супермаркетов «Слата». Продукция была приобретена в разных магазинах.

«У всех диагностирована пищевая токсикоинфекция. Находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести», - цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава Иркутской области.

В причинах массового отравления иркутян уже разбирается Роспотребнадзор. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, которое предполагает, в том числе, проверки помещений супермаркетов, а также отбор проб для лабораторных исследований.

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