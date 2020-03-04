В Иркутске 10 человек госпитализированы с отравлением после похода в супермаркет

Десять человек госпитализированы в инфекционную больницу Иркутска с признаками пищевого отравления. Все пациенты накануне покупали готовые салаты в сети супермаркетов «Слата». Продукция была приобретена в разных магазинах.

«У всех диагностирована пищевая токсикоинфекция. Находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести», - цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава Иркутской области.

В причинах массового отравления иркутян уже разбирается Роспотребнадзор. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, которое предполагает, в том числе, проверки помещений супермаркетов, а также отбор проб для лабораторных исследований.