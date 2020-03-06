В Ангарске у учеников гимназии диагностирована кишечная инфекция

У десяти учеников гимназии №8 в Ангарске диагностирована острая кишечная инфекция. Первый случай врачи зафиксировали еще второго марта – плохо стало первокласснику. Позже аналогичные симптомы проявились и у других детей. Все десять заболевших школьников находятся на амбулаторном лечении. Происхождение инфекции не установлено.

«О данном случае проинформированы все ответственные службы, в том числе учреждения здравоохранения, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, специалисты которого выезжали на место. Сейчас проводятся лабораторные исследования. Взяты анализы у контактных детей и сотрудников, проведены смывы с поверхностей», – прокомментировали в пресс-службе Ангарского городского округа.

Вводить карантин в связи со вспышкой кишечной инфекции в гимназии не стали. В классах, где учатся заболевшие, ежедневно проводят дезинфекцию.