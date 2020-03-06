6 марта
Иркутск
погода -4 °C
67.52
 
€ 75.84
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Ангарске у учеников гимназии диагностирована кишечная инфекция

Главная Происшествия
Иркутск
17:37 6 Марта 2020
происшествия, красноярск, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

У десяти учеников гимназии №8 в Ангарске диагностирована острая кишечная инфекция. Первый случай врачи зафиксировали еще второго марта – плохо стало первокласснику. Позже аналогичные симптомы проявились и у других детей. Все десять заболевших школьников находятся на амбулаторном лечении. Происхождение инфекции не установлено.

«О данном случае проинформированы все ответственные службы, в том числе учреждения здравоохранения, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, специалисты которого выезжали на место. Сейчас проводятся лабораторные исследования. Взяты анализы у контактных детей и сотрудников, проведены смывы с поверхностей», – прокомментировали в пресс-службе Ангарского городского округа.

Вводить карантин в связи со вспышкой кишечной инфекции в гимназии не стали. В классах, где учатся заболевшие, ежедневно проводят дезинфекцию.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутске 10 человек госпитализированы с отравлением после похода в супермаркет

В Иркутске 10 человек госпитализированы с отравлением после похода в супермаркет

4 Марта 2020 г.
Все они покупали готовые салаты
Новости Иркутска: В Братский перинатальный центр подкинули новорожденного

В Братский перинатальный центр подкинули новорожденного

28 Февраля 2020 г.
Мать оставила ребенка в туалете
Новости Иркутска: В Иркутске начался процесс по делу ОПГ из Тайшета

В Иркутске начался процесс по делу ОПГ из Тайшета

21 Февраля 2020 г.
Ее участники обвиняются в убийстве семи человек
Новости Иркутска: Иркутский суд рассмотрит дело о похищении предпринимателя

Иркутский суд рассмотрит дело о похищении предпринимателя

20 Февраля 2020 г.
Организатором преступления следствие считает известного иркутского бизнесмена
Новости Иркутска: Иркутскому поселку угрожает подтопление

Иркутскому поселку угрожает подтопление

19 Февраля 2020 г.
Пока ситуация находится под контролем МЧС
Новости Иркутска: Стрелочников обвинили в сходе вагонов с углем на иркутской станции

Стрелочников обвинили в сходе вагонов с углем на иркутской станции

17 Февраля 2020 г.
Ространснадзор расследовал причины аварии на станции Мегет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Школы массово закрываются в Иркутской области из-за гриппа и простуды

Школы массово закрываются в Иркутской области из-за гриппа и простуды

3 Марта 2020 г.
Закрыто 17 учреждений
Новости Иркутска: Учёные нашли на Алтае неучтенную воду

Учёные нашли на Алтае неучтенную воду

3 Марта 2020 г.
Как потенциальный источник воды исследователи рассматривают каменные глетчеры в горах Алтая.
Новости Иркутска: Билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске продают через фальшивые сайты

Билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске продают через фальшивые сайты

2 Марта 2020 г.
Официально они появятся в продаже только 10 марта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19