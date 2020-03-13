В Иркутске возбуждено уголовное дело после падения сосульки на девочку

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как упавшая сосулька нанесла ребенку серьезную травму. О реакции правоохранительных органов на происшествие сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел 9 марта. Как писали Sibnovosti.ru, сосулька упала на голову семилетней девочки с крыши дома на ул. Байкальской, 265.

«Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа. Сейчас ребенок проходит стационарное лечение», - рассказали о последствиях в следственном управлении СКР по Иркутской области.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью). Следователи называют владельцем здания коммерческое предприятие и устанавливают лица, ответственные за его обслуживание.

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