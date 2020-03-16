Два иркутских пожара унесли жизни 11 человек

В Иркутской области произошли очередные пожары с человеческими жертвами, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На этот раз – в городе Тайшете и в поселке Усть-Уде.

Первое из этих ЧП произошло вечером 14 марта. Огонь вспыхнул в Тайшете в одноэтажном двухквартирном жилом доме на ул. Горной. На его тушение спасатели направили пять единиц техники и 14 человек личного состава.

«На момент прибытия пожарных подразделений в огне находилась одна из квартир. Звеном газодымозащитной службы внутри были обнаружены тела четырех детей», - сообщает сайт главного управления МЧС по Иркутской области.

Сегодня рано утром аналогичная трагедия произошла в поселке Усть-Уде Иркутской области. Здесь сгорел двухквартирный жилой дом на ул. Орджоникидзе. Спасатели обнаружили тела семи человек, включая четверых детей. Они отравились угарным газом.

«В январе этого года с жильцами дома была проведена беседа, им был установлен автономный пожарный извещатель. Который, к слову, работал и подавал сигнал на момент прибытия пожарных. Почему взрослые своевременно не отреагировали на него и не предприняли действий к спасению, предстоит установить в ходе проверки. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете», - приводит сайт главного управления комментарий заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктора Пашкова.

Вчера стало известно, что в связи с увеличением пожаров и резким ростом гибели людей на них введен особый противопожарный режим на территории Казачинского и Марковского муниципальных образований. Эта мера была принята после двух пожаров в марте, в которых в общей сложности погибло восемь человек, включая пять детей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области