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Два иркутских поселка остались без света

Главная Происшествия
Иркутск
09:17 17 Марта 2020
отключения, электроэнергия, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Отключение электроэнергии произошло в Иркутской области. О масштабах аварии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отключение произошло на территории Казачинско-Ленского района региона в ночь на 17 марта. В результате, по данным главного управления МЧС по Иркутской области, только в поселках Магистральном и Казачинском без света осталось 9,7 тыс. человек. О причинах аварии пока не сообщается.

Вчера синоптики сообщили об ухудшении погоды в регионе. На 17 марта прогнозировалось усиление юго-западного и северо-западного ветра до 23 м/с, мокрый снег и метели.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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