Два иркутских поселка остались без света

Отключение электроэнергии произошло в Иркутской области. О масштабах аварии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отключение произошло на территории Казачинско-Ленского района региона в ночь на 17 марта. В результате, по данным главного управления МЧС по Иркутской области, только в поселках Магистральном и Казачинском без света осталось 9,7 тыс. человек. О причинах аварии пока не сообщается.

Вчера синоптики сообщили об ухудшении погоды в регионе. На 17 марта прогнозировалось усиление юго-западного и северо-западного ветра до 23 м/с, мокрый снег и метели.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области