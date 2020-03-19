Уголовное дело о незаконной рубке леса на 583 млн рублей расследуется в Иркутской области

В Иркутской области возбуждено очередное уголовное дело в связи с незаконной вырубкой леса. На этот раз ущерб оценивается в 583 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) по материалам проверки, проведенной прокуратурой города Черемхово.

«Установлено, что в Малоиретской даче Малобельского участкового лесничества проведена рубка деревьев в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий. Согласно заключению специалиста ФБУ «Рослесозащита», на данном лесном участке срублена древесина общим объемом более 30 тыс. куб. м. Однако вырубленные деревья не были указаны в акте лесопатологического обследования и не имели признаков ослабления. В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму более 583 млн руб.», - подвели итоги проверки в прокуратуре Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале февраля в правительстве Иркутской области были объявлены итоги проверки, проведенной Рослесхозом. По его данным, ущерб от незаконных вырубок леса в регионе в 2017-2019 годах составил почти 40 млрд руб.

Фото: сайт прокуратуры Иркутской области