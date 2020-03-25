Без воды и тепла осталось 44 здания в Иркутске

Крупная авария на сетях теплоснабжения произошла в Иркутске. Она привела к отключению в общей сложности 44 зданий в Ленинском округе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прорыв сетей произошел на теплотрассе в районе перекрестка ул. Розы Люксембург и 18-го Советского переулка. Без тепла и горячего водоснабжения остались здания на ул. Баумана, Ярославского, Севастопольской, Розы Люксембург. Это жилые дома и детский сад №180.

«На объекте начались восстановительные работы, которые проводятся силами РТС-3 Ново-Иркутской ТЭЦ. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение, организовали объезд поврежденного участка сетей…», - говорится в сообщении официального портала Иркутска.

Температура воздуха в городе в настоящее время составляет минус семь градусов.