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Без воды и тепла осталось 44 здания в Иркутске

Главная Происшествия
Иркутск
19:25 25 Марта 2020
теплоснабжение, авария, дома
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Крупная авария на сетях теплоснабжения произошла в Иркутске. Она привела к отключению в общей сложности 44 зданий в Ленинском округе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прорыв сетей произошел на теплотрассе в районе перекрестка ул. Розы Люксембург и 18-го Советского переулка. Без тепла и горячего водоснабжения остались здания на ул. Баумана, Ярославского, Севастопольской, Розы Люксембург. Это жилые дома и детский сад №180.

«На объекте начались восстановительные работы, которые проводятся силами РТС-3 Ново-Иркутской ТЭЦ. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение, организовали объезд поврежденного участка сетей…», - говорится в сообщении официального портала Иркутска.

Температура воздуха в городе в настоящее время составляет минус семь градусов.

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