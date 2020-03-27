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Руководителя иркутской компании обвиняют в уклонении от налогов на 143 млн рублей

Главная Происшествия
Иркутск
17:15 27 Марта 2020
суд, налоги, руководитель
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу руководителя ООО «ТД Саянский бройлер». Его рассмотрит Саянский городской суд, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Руководитель «ТД Саянский бройлер» обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

«В период 2013-2015 гг., увеличив число торговых точек ООО «ТД Саянский бройлер», руководитель организации умышленно, с целью неуплаты налогов, приискала подконтрольное ей ООО «Радуга», в которое номинально трудоустраивались лица, фактически являющиеся работниками агрохолдинга. Незаконная схема позволила обвиняемой создать видимость соответствия ООО «ТД Саянский бройлер» условиям закона, позволяющим применять обществу упрощенную систему налогообложения, и не уплачивать налог на добавленную стоимость и налог на имущество организации», - изложена версия следствия на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.

В результате, говорится в материалах дела, бюджету РФ был нанесен ущерб в размере более 143 млн руб. Фамилия руководителя ООО в сообщении следственного управления не указывается.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

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