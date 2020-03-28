Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло восьми

По числу заразившихся COVID-19 Республика Бурятия становится одним из первых регионов в восточной части России. Здесь уже восемь заболевших, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В Республике Бурятия на 22:00 27 марта 2020 года зарегистрированы восемь подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции», - сообщила пресс-служба правительства республики.

Все эти больные находятся в республиканской инфекционной больнице.

Вчера глава региона Алексей Цыденов подписал указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)».

«В период с 29 марта по 5 апреля приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров. Разрешена работа в условиях доставки и на вынос без входа в помещение. Приостановлена работа предприятий обрабатывающей промышленности, объектов розничной торговли, торговых центров, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости. Приостановлена работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина», - говорится в сообщении на официальном портале Бурятии.

Фото: официальный портал Республики Бурятия