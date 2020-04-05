5 апреля
Иркутск
погода +7 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области стало больше заболевших коронавирусом

Главная Происшествия
Иркутск
14:18 5 Апреля 2020
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Иркутской области зафиксировано девять заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 5 апреля сообщает оперативный штаб. 

«В Иркутской области официально подтверждено девять случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Еще у четырех человек сомнительный результат исследования. Пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор»», - пояснили в оперштабе. 

На самоизоляции в Иркутской области находится 7037 человек. Особый режим в регионе по распоряжению губернатора продлен до 12 апреля. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло восьми

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло восьми

28 Марта 2020 г.
Глава республики подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19
Новости Иркутска: Руководителя иркутской компании обвиняют в уклонении от налогов на 143 млн рублей

Руководителя иркутской компании обвиняют в уклонении от налогов на 143 млн рублей

27 Марта 2020 г.
Уголовное дело руководителя ООО «ТД Саянский бройлер» рассмотрит горсуд
Новости Иркутска: Без воды и тепла осталось 44 здания в Иркутске

Без воды и тепла осталось 44 здания в Иркутске

25 Марта 2020 г.
Произошла авария на теплотрассе в Ленинском округе
Новости Иркутска: Уголовное дело о незаконной рубке леса на 583 млн рублей расследуется в Иркутской области

Уголовное дело о незаконной рубке леса на 583 млн рублей расследуется в Иркутской области

19 Марта 2020 г.
Оно возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Черемхово
Новости Иркутска: Два иркутских поселка остались без света

Два иркутских поселка остались без света

17 Марта 2020 г.
Авария произошла в Казачинско-Ленском районе
Новости Иркутска: Два иркутских пожара унесли жизни 11 человек

Два иркутских пожара унесли жизни 11 человек

16 Марта 2020 г.
В двух муниципалитетах введен особый противопожарный режим
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Бурятии число случаев заражения COVID-19 достигло 30

В Бурятии число случаев заражения COVID-19 достигло 30

2 Апреля 2020 г.
Круг контактных лиц составляет около 1 тыс. человек
Новости Иркутска: Иркутскому поселку Боково пообещали новую ливневую канализацию

Иркутскому поселку Боково пообещали новую ливневую канализацию

1 Апреля 2020 г.
Строительство начнется в 2021 году
Новости Иркутска: Иркутский клуб по хоккею с мячом выбрал нового главного тренера

Иркутский клуб по хоккею с мячом выбрал нового главного тренера

3 Апреля 2020 г.
Евгений Хвалько возглавил «Байкал-Энергию»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19