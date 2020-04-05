В Иркутской области стало больше заболевших коронавирусом

В Иркутской области зафиксировано девять заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 5 апреля сообщает оперативный штаб.

«В Иркутской области официально подтверждено девять случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Еще у четырех человек сомнительный результат исследования. Пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор»», - пояснили в оперштабе.

На самоизоляции в Иркутской области находится 7037 человек. Особый режим в регионе по распоряжению губернатора продлен до 12 апреля.