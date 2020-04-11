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Заключенные устроили бунт в ангарской колонии

Главная Происшествия
Иркутск
14:19 11 Апреля 2020
заключенные, беспорядки, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Иркутской области в исправительной колонии заключенные устроили бунт. Как рассказали следователи местного СК, во время отбоя один из осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес.

«Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от  противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения», - добавили в ведомстве.

В результате беспорядков осужденные подожгли постройки в промышленной зоне колонии. Площадь пожара составила 30 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности исправительного учреждения». В настоящее время беспорядки прекращены.

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