Заключенные устроили бунт в ангарской колонии

В Иркутской области в исправительной колонии заключенные устроили бунт. Как рассказали следователи местного СК, во время отбоя один из осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес.

«Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения», - добавили в ведомстве.

В результате беспорядков осужденные подожгли постройки в промышленной зоне колонии. Площадь пожара составила 30 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности исправительного учреждения». В настоящее время беспорядки прекращены.