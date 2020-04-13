В Иркутске задержали сбежавших пациентов психиатрической больницы

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, были задержаны в минувшее воскресенье. На свободе они пробыли менее суток, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Шестеро пациентов, сбежавших из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время они доставляются в отдел полиции откуда будут возвращены в больницу», - рассказали вчера ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

По данным информагентства, мужчин нашли в районе реки Ушаковки.

Побег произошел в ночь на 12 апреля. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, пациенты напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области