13 апреля
Иркутск
погода +4 °C
73.75
 
€ 80.74
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутске задержали сбежавших пациентов психиатрической больницы

Главная Происшествия
Иркутск
10:18 13 Апреля 2020
побег, больница, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, были задержаны в минувшее воскресенье. На свободе они пробыли менее суток, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Шестеро пациентов, сбежавших из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время они доставляются в отдел полиции откуда будут возвращены в больницу», - рассказали вчера ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

По данным информагентства, мужчин нашли в районе реки Ушаковки.

Побег произошел в ночь на 12 апреля. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, пациенты напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Заключенные устроили бунт в ангарской колонии

Заключенные устроили бунт в ангарской колонии

11 Апреля 2020 г.
И устроили пожар
Новости Иркутска: В Иркутской области стало больше заболевших коронавирусом

В Иркутской области стало больше заболевших коронавирусом

5 Апреля 2020 г.
Число заразившихся выросло до девяти
Новости Иркутска: Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло восьми

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло восьми

28 Марта 2020 г.
Глава республики подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19
Новости Иркутска: Руководителя иркутской компании обвиняют в уклонении от налогов на 143 млн рублей

Руководителя иркутской компании обвиняют в уклонении от налогов на 143 млн рублей

27 Марта 2020 г.
Уголовное дело руководителя ООО «ТД Саянский бройлер» рассмотрит горсуд
Новости Иркутска: Без воды и тепла осталось 44 здания в Иркутске

Без воды и тепла осталось 44 здания в Иркутске

25 Марта 2020 г.
Произошла авария на теплотрассе в Ленинском округе
Новости Иркутска: Уголовное дело о незаконной рубке леса на 583 млн рублей расследуется в Иркутской области

Уголовное дело о незаконной рубке леса на 583 млн рублей расследуется в Иркутской области

19 Марта 2020 г.
Оно возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Черемхово
Новости компаний
09/04
Как воспользоваться сервисом для кредита
09/04
Особенности оформления страхования КАСКО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутские медики настаивают на продлении в регионе режима самоизоляции

Иркутские медики настаивают на продлении в регионе режима самоизоляции

9 Апреля 2020 г.
Срок действия режима истекает 12 апреля
Новости Иркутска: В составе иркутской «Байкал-Энергии» еще один красноярец

В составе иркутской «Байкал-Энергии» еще один красноярец

8 Апреля 2020 г.
Клуб подписал контракт с Вадимом Черновым
Новости Иркутска: Памятник маршалу Константину Рокоссовскому временно демонтировали в Улан-Удэ

Памятник маршалу Константину Рокоссовскому временно демонтировали в Улан-Удэ

10 Апреля 2020 г.
Облицовку постамента гранитом завершат к 30 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19