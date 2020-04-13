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В иркутском городе травят семью с зараженным коронавирусом ребенком

Главная Происшествия
Иркутск
13:56 13 Апреля 2020
вирус, полиция, травля
Автор: Sibnovosti.ru
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В иркутском городе Усть-Куте полиция взяла под охрану семью, в которой ребенок заражен коронавирусом. Это произошло после того, как семья подверглась травле, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«После публикации информации оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области о появлении в Усть-Куте первого зараженного, в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы. В общегородской вайбер-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данными всех членов семьи», - говорится о сложившейся ситуации на странице администрации Усть-Кутского района Иркутской области в соцсети Facebook.

Всего в семье четыре человека – отец, мать и двое детей. Женщина с двумя детьми отдыхали в Таиланде, а после возвращения в Усть-Кут 14 дней пробыли на самоизоляции, после чего женщина без признаков заболевания вышла на работу. Но через сутки после этого результаты анализов показали наличие Covid-19 у младшего ребенка. У женщины и ее старшей дочери анализы отрицательные. По данным районных властей, семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире.

​«Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком. Прокуратура города Усть-Кута анализирует правовые основания, по которым в подъезде многоквартирного дома, где живет семья, можно было бы ввести карантин», - отмечается также в сообщении.

Фото: страница администрации Усть-Кутского района Иркутской области в соцсети Facebook

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