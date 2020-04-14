Утверждено обвинительное заключение по делу иркутского экс-министра

Уголовное дело бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды рассмотрит Кировский районный суд Иркутска. Прокурор региона утвердил обвинительное заключение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обвиняемыми по этому уголовному делу проходит еще несколько должностных лиц.

«По версии следствия, чиновники и должностные лица региональной службы по охране и использованию животного мира, центра защиты леса и «Казачинско-Ленского лесхоза» совершили незаконное назначение, согласование и проведение сплошной санитарной рубки лесных насаждений на особо охраняемой природной территории в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь». В результате лесному фонду и объектам животного мира причинен ущерб на сумму более 740 млн руб.», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 (пособничество в незаконной рубке лесных насаждений), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ (пособничество в нарушении режима особо охраняемых природных территорий).

Как писали Sibnovosti.ru, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан в июне 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево. Также летом прошлого года он подал в отставку.

Фото: сайт прокуратуры Иркутской области