16 апреля
Иркутск
погода +6 °C
74.71
 
€ 81.28
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Следствие выявило заказчиков беспорядков в иркутской колонии

Главная Происшествия
Иркутск
18:15 16 Апреля 2020
беспорядки, заключенные, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Следствие установило заказчиков бунта заключенных в ИК-15, расположенной в городе Ангарске Иркутской области. О ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«… Уже установлены заказчики произошедшего инцидента и основные каналы организации беспорядков», - заявили сегодня в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Иркутской области.

Кроме того, на время расследования активные участники беспорядков вывезены в другие исправительные учреждения.

Как писали Sibnovosti.ru, 9 апреля группа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления напала на сотрудника учреждения, причинив ему телесные повреждения. А на следующий день в колонии был совершен поджог.

«Разрушены и сожжены объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа», - уточнили в ГУ ФСИН, добавив, что материальный ущерб еще не подсчитан.

Беспорядки были подавлены. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Утверждено обвинительное заключение по делу иркутского экс-министра

Утверждено обвинительное заключение по делу иркутского экс-министра

14 Апреля 2020 г.
Ущерб от незаконных вырубок леса оценен в 740 млн рублей
Новости Иркутска: В иркутском городе травят семью с зараженным коронавирусом ребенком

В иркутском городе травят семью с зараженным коронавирусом ребенком

13 Апреля 2020 г.
Полиция взяла семью под охрану
Новости Иркутска: В Иркутске задержали сбежавших пациентов психиатрической больницы

В Иркутске задержали сбежавших пациентов психиатрической больницы

13 Апреля 2020 г.
Побег совершили шесть мужчин
Новости Иркутска: Заключенные устроили бунт в ангарской колонии

Заключенные устроили бунт в ангарской колонии

11 Апреля 2020 г.
И устроили пожар
Новости Иркутска: В Иркутской области стало больше заболевших коронавирусом

В Иркутской области стало больше заболевших коронавирусом

5 Апреля 2020 г.
Число заразившихся выросло до девяти
Новости Иркутска: Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло восьми

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло восьми

28 Марта 2020 г.
Глава республики подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Омичи спроектируют новые инженерные сети центра Улан-Удэ

Омичи спроектируют новые инженерные сети центра Улан-Удэ

16 Апреля 2020 г.
Победителем конкурса стало ООО «Терпланпроект»
Новости Иркутска: Пропускная способность трубопровода в Иркутской области вырастет в пять раз

Пропускная способность трубопровода в Иркутской области вырастет в пять раз

15 Апреля 2020 г.
Главгосэкспертиза одобрила проект ИНК
Новости Иркутска: Жителям Бурятии открыли дорогу на дачи

Жителям Бурятии открыли дорогу на дачи

15 Апреля 2020 г.
Для поездки необходимо подать уведомление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19