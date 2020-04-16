Следствие выявило заказчиков беспорядков в иркутской колонии

Следствие установило заказчиков бунта заключенных в ИК-15, расположенной в городе Ангарске Иркутской области. О ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«… Уже установлены заказчики произошедшего инцидента и основные каналы организации беспорядков», - заявили сегодня в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Иркутской области.

Кроме того, на время расследования активные участники беспорядков вывезены в другие исправительные учреждения.

Как писали Sibnovosti.ru, 9 апреля группа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления напала на сотрудника учреждения, причинив ему телесные повреждения. А на следующий день в колонии был совершен поджог.

«Разрушены и сожжены объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа», - уточнили в ГУ ФСИН, добавив, что материальный ущерб еще не подсчитан.

Беспорядки были подавлены. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области