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Жителей иркутского поселка попросили покинуть дома рядом с местом ДТП

Главная Происшествия
Иркутск
13:19 21 Апреля 2020
дтп, поселок, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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Жителям иркутского поселка Кутлук рекомендовали покинуть свои дома, расположенные близко к месту аварии грузового автомобиля. Предположительно он перевозил химикаты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП произошло сегодня утром на автодороге Р258 «Байкал» в Слюдянском районе. Грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Пострадавших нет, но на месте аварии разлилась жидкость.

«Мы людей оповестили, которые близлежащие улицы живут, чтобы уехали к родственникам, к знакомым на период пока фуру эту не поднимут», - сказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в администрации поселка.

Кутлук – самый западный населенный пункт на побережье Байкала. Население поселка составляет около 3,7 тыс. человек.

Фото: pixabay.com

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