У иркутского поселка на трассу вытекло ракетное топливо

Грузовик, перевернувшийся у иркутского поселка Култук, перевозил ракетное топливо. Росприроднадзор намерен изучить последствия ДТП, в результате которой жидкость пролилась на трассу.

«Фура с ракетным топливом перевернулась на 93-м км федеральной автодороги «Байкал» … После аварии одна из бочек дала течь, и ее содержимое вытекло на трассу. В бочке - АК-27И (меланж), это вещество представляет опасность при вдыхании его паров. При этом течь дал еще и бак фуры, из которого на дорогу потекли ГСМ. А это уже чревато крупными неприятностями: при соединении АК-27И с ГСМ вероятно возгорание», - записала руководитель федерального ведомства Светлана Радионова на своей странице в соцсети Instagram.

Как писали Sibnovosti.ru, автомобильная авария произошла в минувший вторник. Никто не пострадал. Но глава поселка рекомендовал жителям близлежащих домов покинуть их.

Как отмечает «Интерфакс-Сибирь», грузовик подняли с помощью тяжелой техники и оттащили в парковочный карман, место разлива обработали дезраствором. Сегодня сотрудники Росприроднадзора планировали взять пробы почвы на месте происшествия.

Фото: страница руководителя Роспотребнадзора Светланы Радионовой в соцсети Instagram