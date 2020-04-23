Двое мужчин с ребенком пропали в Иркутской области

В Иркутской области идет поиск двух мужчин и восьмилетнего сына одного из них. Они передвигались на двух грузовиках по автозимнику «Вилюй» и пропали.

Мужчины с ребенком следовали из Красноярска в Ленск по «Вилюю» через город Усть-Кут. Автозимник был закрыт из-за потепления.

«От родственников стало известно, что 13 апреля один из мужчин сообщил родным о поломке автомобиля на пикете «Гаженка» Катангского района, что в 370 км от города Усть-Кута, однако водителям удалось отремонтировать автомобиль для того, чтобы вернуться в Усть-Кут. С тех пор информации от них не поступало», - рассказали о развитии событий в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Спасатели обследуют местность с вертолета Ми-8, поскольку движение по автозимнику невозможно.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области