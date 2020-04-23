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Двое мужчин с ребенком пропали в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
11:57 23 Апреля 2020
ребенок, поиски, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области идет поиск двух мужчин и восьмилетнего сына одного из них. Они передвигались на двух грузовиках по автозимнику «Вилюй» и пропали.

Мужчины с ребенком следовали из Красноярска в Ленск по «Вилюю» через город Усть-Кут. Автозимник был закрыт из-за потепления.

«От родственников стало известно, что 13 апреля один из мужчин сообщил родным о поломке автомобиля на пикете «Гаженка» Катангского района, что в 370 км от города Усть-Кута, однако водителям удалось отремонтировать автомобиль для того, чтобы вернуться в Усть-Кут. С тех пор информации от них не поступало», - рассказали о развитии событий в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Спасатели обследуют местность с вертолета Ми-8, поскольку движение по автозимнику невозможно.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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