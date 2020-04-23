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Пропавшие водители с ребенком нашлись в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
15:58 23 Апреля 2020
мчс, ребенок, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутским спасателям удалось найти двух мужчин и ребенка, которые ранее пропали на автозимнике «Вилюй». Как выяснилось, два грузовика застряли при попытке сократить путь до города Ленска.

Машины заметили с борта вертолета Ми-8, который отправился сегодня на поиски пропавших водителей. Они находились на пикете «Гужман» в Катангском районе, в 40 км от населенного пункта Бур.

«Один из водителей отправился за помощью для буксировки автомобилей, другой со своим сыном доставлен спасателями в город Киренск», - рассказали в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, мужчины с восьмилетним ребенком следовали из Красноярска в Ленск по «Вилюю» через город Усть-Кут. Между тем, автозимник был закрыт из-за потепления.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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