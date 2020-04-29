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В иркутской тайге местные жители задержали чиновников

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Иркутск
19:41 29 Апреля 2020
иркутск, пожары, чиновники, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Усть-Кутском районе Иркутской области местные жители задержали трех сотрудников районной администрации. Жители заподозрили их в попытке поджога леса.

Инцидент произошел вчера примерно в 200 км от Усть-Кута. Чиновники, в числе которых оказался, по некоторым данным первый заместитель главы района, прибыли на участок на лодке. В этой лодке местные жители нашли канистры с бензином.

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, вчера в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы в урочище Лупилов. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования.

«По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ (покушение на превышение должностных полномочий)», - сообщили в ведомстве.

По данным источника «РИА Новости» в администрации Усть-Кутского района, участок, где задержали чиновников, принадлежит мэру Усть-Кута Александру Душину, и он сам помогал задержать чиновников.

В правительстве Иркутской области сообщили, что за прошедшие сутки в лесном фонде региона ликвидировано девять пожаров. При этом по вине местного населения возгорания произошли в 13 случаях в 11 районах. Главное управление МЧС по Иркутской области предупредило о том, что с 30 апреля по 2 мая высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности прогнозируются в 25 районах региона.

Сегодня и. о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев заявил, что с виновников лесных пожаров будут взыскивать средства, потраченные на их тушение. Например, час работы вертолет Ми-8 стоит 300 тыс. руб.

Фото: youtube.com

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