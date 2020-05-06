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Иркутск
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Тела двух погибших нашли на месте пожара в Иркутске

Главная Происшествия
Иркутск
13:33 6 Мая 2020
пожар, дом, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Поджог мог стать причиной пожара в частном доме Иркутска. В огне погибло два человека.

Пожар произошел в трехквартирном жилом доме на ул. Александра Невского. Спасатели главного управления МЧС по Иркутской области получили сигнал о нем в ночь на 6 мая.

«В ходе проливки места пожара в комнате на полу были обнаружены погибшие. Жертвами пожара, как установили дознаватели МЧС, стали девушка и несовершеннолетний молодой человек, которых пустил переночевать в квартиру хозяин», - рассказали в ведомстве.

Личности погибших еще не установлены. Основной версией происшествия назван поджог.

По данным спасателей, с начала года в Иркутской области на пожарах погибло уже 92 человека. Так, вчера утром сгорел дом в деревне Егоровской Аларского района. Там погибло двое мужчин. По предварительной версии следователей, из-за неосторожного обращения с огнем.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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