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Борьба с COVID-19 в Улан-Удэ помогла федеральному розыску

Главная Происшествия
Иркутск
13:58 8 Мая 2020
розыск, вирус, пост
Автор: Sibnovosti.ru
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Работа контрольно-пропускного пункта на въезде в Улан-Удэ, который был установлен при введении ограничений из-за эпидемии COVID-19, дала неожиданный результат. Здесь был задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске.

Пост был установлен 29 апреля в районе Верхней Березовки. На КПП измеряли температуру владельцев и пассажиров автомобилей, проверяли документы. По данным информационного сайта столицы Республики Бурятия, в ходе проверки 6 мая выяснилось, что у одного из мужчин отсутствуют какие-либо документы.

«При выезде из Улан-Удэ был задержан гражданин 1993 года рождения, находящийся в федеральном розыске по ст. 228 УК РФ – это незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства. В результате он был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции», - рассказал заместитель начальника управления по ЧС мэрии Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

По данным властей Улан-Удэ, за первые восемь дней работы КПП на посту «развернули» 65 автомобилей, у владельцев которых не было веской причины для выезда.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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