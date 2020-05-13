В Иркутской области пропали рыбаки

На Братском водохранилище в Иркутской области спасатели ищут мужчин, отправившихся на рыбалку. Они пропали несколько дней назад.

Еще 8 мая из дачного кооператива «Учитель» на надувной резиновой весельной лодке вышел на рыбалку 63-летний братчанин. Позже на берегу нашли его автомобиль, но самого мужчину и лодку пока не обнаружили.

Кроме того, 9 мая жители населенного пункта Калтук на металлической лодке с подвесным мотором вышли в залив Малая Када и пропали. Спасатели уже обследовали 20 км береговой линии залива, но никаких следов рыбаков не заметили.

«В эти дни наблюдались неблагоприятные погодные условия. На Братском водохранилище из-за переменчивого ветра временами поднимался шторм. Видимость могли осложнять осадки. Выходить в такую погоду на воду нельзя из-за высокого риска для жизни», - приводит сайт главного управления МЧС по Иркутской области комментарий старшего государственного инспектора Братского инспекторского участка Центра ГИМС Евгения Потапова.

Навигация на водохранилище будет открыта только 15 мая.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области