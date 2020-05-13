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Шторм потрепал район на востоке Бурятии

Главная Происшествия
Иркутск
17:33 13 Мая 2020
район, шторм, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
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Шквалистый ветер нанес сегодня удар по Еравнинскому району Республики Бурятия. В районе подсчитывают понесенный ущерб.

Ветер сорвал часть кровли со здания крыши сосновоозерской средней общеобразовательной школы №2. Кроме того, было повреждено здание центральной районной больницы, администрации района и дома частного сектора.

«Алексей Цыденов поручил правительству Бурятии совместно с администрацией Еравнинского района оценить ущерб и выделить финансирование на устранение последствий произошедшего», - говорится в сообщении на официальном портале региона.

Село Сосново-Озерское является административным центром Еравнинского района, расположенного на востоке Бурятии.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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