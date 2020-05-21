В обсерваторе под Улан-Удэ напали на медиков

Агрессивно настроенных лиц, размещенных в обсерваторе в поселке Сотниково в пригороде Улан-Удэ, перевели в обсерватор, работающий на базе ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер». Это произошло после жалоб со стороны персонала на их поведение.

О происшедшем рассказали медики, работающие в обсерваторе в Сотниково в соцсети Instagram.

«Начали на нас налетать. Швырять камнями, материться… Конечно, страшноватенько работать…», - рассказали они о поведении двух человек, прибывших из Китая.

Как рассказали ТАСС в региональном оперативном штабе, министерство здравоохранения Республики Бурятии и республиканское МВД совместно подготовили алгоритм взаимодействия при возникновении подобных случаев. Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД.

В Сотниково обсерватор создан на базе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница». Здесь находятся лица, контактировавшие с уже зараженными COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, сегодня утром в десяти обсерваторах региона находилось в общей сложности 362 человека.

Фото: страница ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» в соцсети Instagram