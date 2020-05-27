Иркутские спасатели: «На всех погибших отсутствовали спасательные жилеты»

Иркутские спасатели зарегистрировали в мае резкий рост числа погибших на различных водоемах. Уже утонуло шесть человек, включая несовершеннолетнюю девочку.

Поиск еще пяти рыбаков на территории региона продолжается.

«По имеющимся данным, на всех погибших отсутствовали спасательные жилеты», - отметил руководитель Центра ГИМС главного управления МЧС по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

С начала навигации на водных объектах Иркутской области в отношении судоводителей было составлено 103 протокола по ст. 11.10 Кодекса РФ об административной ответственности. За нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров предусмотрен штраф в размере до 500 руб.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области