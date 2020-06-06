Четверо детей и их отец погибли на пожаре в Иркутской области

Пожар в частном доме в Иркутской области унес жизни пяти человек. В том числе, четырех малолетних детей.

Пожар начался в ночь на 6 июня в селе Баргадай Зиминского района области.

«Мать детей проснулась от задымления, выбежала на улицу за помощью, однако время было упущено и спасти никого не удалось», - сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области.

В огне погибли отец и дети в возрасте от одного до шести лет. Женщину с ожогами доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

Это не первая подобная трагедия в этом году в Зиминском районе. В январе в результате пожара в поселке Большеворонежском погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка, а их старший брат семи лет получил ожоги.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области