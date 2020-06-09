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СКР заинтересовался работой одного из комитетов иркутской мэрии

Главная Происшествия
Иркутск
16:13 9 Июня 2020
скр, проверка, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственное управление СКР по Иркутской области проводит проверку деятельности комитета городского обустройства мэрии Иркутска, касающейся выдачи технических условий застройщикам. В городской администрации проходят следственные действия.

По данным официального портала Иркутска, проверка проходит по информации о нарушениях, якобы совершенных одним из сотрудников комитета. В пресс-службе мэрии добавили, что на прошлой неделе по инициативе главы города Руслана Болотова прошла выемка документации комитета.

«Заместителем мэра – председателем комитета городского обустройства администрации города Иркутска были установлены существенные нарушения при оформлении исполнительной документации при приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. Данные факты дают основание полагать о возможности совершения противоправных действий сотрудниками одного из отделов комитета», - говорится в сообщении на официальном портале Иркутска.

«Со своей стороны хочу отметить, что никому и ни при каких условиях не позволено исполнять свои должностные обязанности ненадлежащим образом, вступать в сговор с подрядными организациями, контроль будет осуществляться на всех этапах работы», – прокомментировала ситуацию вице-мэр – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.

Сообщения о проверке на сайте следственного управления СКР по Иркутской области нет.

Напомним, Руслан Болотов был избран мэром Иркутска в конце апреля этого года. Ранее городские власти сообщали, что в 2019 году в Иркутске планировалось благоустроить 18 общественных пространств и 230 дворов.

Фото: официальный портал Иркутска

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