Предъявлено обвинение по делу о налете на дом бизнесмена в Иркутской области

В Иркутской области предъявлено обвинение четверым мужчинам. По версии следствия, они участвовали в налете на дом предпринимателя в городе Тайшете.

Нападение на дом, расположенный на ул. Юбилейной, произошло в конце марта этого года. Пятеро налетчиков пробрались в здание через окно.

«Злоумышленники напали на 62-летнюю женщину и ее 16-летнего внука в момент, когда они спали. Потерпевших повалили на пол, связали их руки скотчем, а затем избили. Из сейфа подозреваемые похитили денежные средства и ювелирные изделия в размере более 5 млн руб., после чего скрылись с места преступления», - рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области.

С марта по июнь было задержано четыре человека. Причем, четвертый – житель города Нижнеудинска – попал в руки правоохранительных органов в Ростовской области. Обвинение предъявлено по п. «б» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (пособничество в разбое, совершенном в особо крупном размере).

Силовики продолжают поиски еще одного подозреваемого.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года в иркутском областном суде началось рассмотрение дела в отношении четверых лидеров и участников организованной преступной группы. По версии следствия, на их счету семь убийств, совершенных в 2000-2003 годы в Тайшетском районе.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области