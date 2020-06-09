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Предъявлено обвинение по делу о налете на дом бизнесмена в Иркутской области

Главная Происшествия
Иркутск
18:06 9 Июня 2020
скр, обвинение, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области предъявлено обвинение четверым мужчинам. По версии следствия, они участвовали в налете на дом предпринимателя в городе Тайшете.

Нападение на дом, расположенный на ул. Юбилейной, произошло в конце марта этого года. Пятеро налетчиков пробрались в здание через окно.

«Злоумышленники напали на 62-летнюю женщину и ее 16-летнего внука в момент, когда они спали. Потерпевших повалили на пол, связали их руки скотчем, а затем избили. Из сейфа подозреваемые похитили денежные средства и ювелирные изделия в размере более 5 млн руб., после чего скрылись с места преступления», - рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области.

С марта по июнь было задержано четыре человека. Причем, четвертый – житель города Нижнеудинска – попал в руки правоохранительных органов в Ростовской области. Обвинение предъявлено по п. «б» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (пособничество в разбое, совершенном в особо крупном размере).

Силовики продолжают поиски еще одного подозреваемого.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года в иркутском областном суде началось рассмотрение дела в отношении четверых лидеров и участников организованной преступной группы. По версии следствия, на их счету семь убийств, совершенных в 2000-2003 годы в Тайшетском районе.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

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