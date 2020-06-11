Иловые остатки попали в Ангару в Иркутской области

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области иловые остатки попали в Ангару. Выброс произошел в районе промливневого коллектора №1 с территории канализационно-очистных сооружений (КОС).

Состав и объем органических веществ, попавших в реку, еще уточняется.

«Здесь также в настоящее время работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и администрации города. Выясняется причина выброса. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ. Ведутся работы по ликвидации разлива, на место прибыла тяжелая техника. Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем», - рассказал официальному порталу Иркутской области и. о. вице-премьера регионального правительства Теймур Магомедов, который находится на месте происшествия.

По предварительным данным областных властей, инцидент случился из-за прорыва дамбы, ограждающей старые иловые карты КОС. Как отметил Теймур Магомедов, городской водозабор находится выше по течению. А в населенных пунктах ниже по Ангаре «проводятся превентивные меры по контролю за качеством питьевой воды и дополнительному ее обеззараживанию».

Фото: официальный портал Иркутской области