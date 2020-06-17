Двое жителей Ангарска пропали в горах Бурятии

В горах Окинского района Республики Бурятия спасатели на вертолете Ми-8 ищут двух жителей иркутского города Ангарска. Они пропали в верховьях реки Китой, сообщает «Общественное телевидение России».

Как пояснили в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области, информация о пропаже мужчин поступила 16 июня от жительницы Ангарска. Она рассказала, что ее муж с товарищем ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь.

«Из-за погодных условий поисково-спасательные работы с воздуха накануне оказались невозможны. Сегодня утром на поиски терпящих бедствие вылетел Ми-8 с группой спасателей отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области», - сказали в ведомстве.

Кроме того, спасателям поступила информация от очевидца о том, что на берегу реки Китой он заметил баннер из светлой ткани, который был растянут между кустами. На нем углем была сделана надпись «SOS 14.06.20 г.». Также рядом была обнаружена часть лопасти от аэролодки.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области