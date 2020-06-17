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В целом ряде регионов РФ прогнозируются дождевые паводки

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Иркутск
16:51 17 Июня 2020
погода, паводки, сибирь, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают, что на этой неделе в 11 регионах России могут возникнуть дождевые паводки.

Из-за обильных осадков им грозит нарушение жизнедеятельности и транспортного сообщения, сообщает «Общественное телевидение России».

 Подтопления прогнозируются в Мазановском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском и Селемджинском районах, а также в городе Благовещенск Амурской области, в Чунском и Братском районах Иркутской области, Каа-Хемском и Тоджинском районах Республики Тыва, Краснодарском крае, Республике Адыгея и республиках Северного Кавказа.

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