В целом ряде регионов РФ прогнозируются дождевые паводки

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают, что на этой неделе в 11 регионах России могут возникнуть дождевые паводки.

Из-за обильных осадков им грозит нарушение жизнедеятельности и транспортного сообщения, сообщает «Общественное телевидение России».

Подтопления прогнозируются в Мазановском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском и Селемджинском районах, а также в городе Благовещенск Амурской области, в Чунском и Братском районах Иркутской области, Каа-Хемском и Тоджинском районах Республики Тыва, Краснодарском крае, Республике Адыгея и республиках Северного Кавказа.