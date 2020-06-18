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Найденные в Бурятии рыбаки отказались от эвакуации

Главная Происшествия
Иркутск
14:37 18 Июня 2020
рыбаки, мчс, лодка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия нашли двух пропавших рыбаков, у которых сломалась лодка. Помог обнаружить их плакат SOS, выставленный на берегу реки Китой.

Как писали Sibnovosti.ru, поиск двух жителей иркутского города Ангарска в Окинском районе Бурятии шел со вчерашнего утра. В операции приняли участие спасатели Иркутской области и Республики Бурятия. Потерявшихся рыбаков заметили с вертолета. Ранее спасателям поступила информация о том, что на берегу Китоя выставлен плакат с призывом SOS.

Как выяснилось, рыбаки остались без связи и продуктов. Заночевать им пришлось в зимовье.

«Пострадавшие отказались от эвакуации, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра. В то же время с радостью приняли помощь – позвонили по спутниковому телефону родственникам, успокоили их, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Мы оставили им продукты. Медицинская помощь людям не потребовалась», - рассказал сайту главного управления МЧС по Иркутской области начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы региона Тимофей Екименко.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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