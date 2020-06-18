18 июня
Иркутск
погода +17 °C
69.62
 
€ 78.29
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Высокопоставленный чиновник из администрации Иркутска арестован за взятку

Главная Происшествия
Иркутск
16:49 18 Июня 2020
происшествия, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска подозревается в получении взятки. В пресс-службе областного Следственного комитета сообщили, что чиновник арестован. По версии правоохранителей, еще в 2019 году он предложил представителю компании ООО «Восход» содействие в выигрыше аукциона на капремонт сетей водоснабжения по улицам Артиллерийская и Сахалинская в поселке Ермаковка.

«Чиновник предложил генеральному директору организации принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует, как председатель комиссии. За это он попросил передать ему в качестве взятки 200 000 рублей. Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату», - сообщили в Следственном комитете.

В отношении сотрудника администрации возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в крупном размере». Сейчас он находится по арестом. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Найденные в Бурятии рыбаки отказались от эвакуации

Найденные в Бурятии рыбаки отказались от эвакуации

18 Июня 2020 г.
У пропавших жителей Ангарска сломалась лодка
Новости Иркутска: В целом ряде регионов РФ прогнозируются дождевые паводки

В целом ряде регионов РФ прогнозируются дождевые паводки

17 Июня 2020 г.
Из-за обильных осадков им грозит нарушение жизнедеятельности и транспортного сообщения.
Новости Иркутска: Двое жителей Ангарска пропали в горах Бурятии

Двое жителей Ангарска пропали в горах Бурятии

17 Июня 2020 г.
На берегу реки Китой заметил баннер с призывом о помощи
Новости Иркутска: Иловые остатки попали в Ангару в Иркутской области

Иловые остатки попали в Ангару в Иркутской области

11 Июня 2020 г.
Причина инцидента - прорыв дамбы
Новости Иркутска: Предъявлено обвинение по делу о налете на дом бизнесмена в Иркутской области

Предъявлено обвинение по делу о налете на дом бизнесмена в Иркутской области

9 Июня 2020 г.
Нападение было совершено в Тайшете в конце марта
Новости Иркутска: СКР заинтересовался работой одного из комитетов иркутской мэрии

СКР заинтересовался работой одного из комитетов иркутской мэрии

9 Июня 2020 г.
В комитете городского обустройства проходят следственные действия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Бурятии показали проект нового терминала аэропорта

В Бурятии показали проект нового терминала аэропорта

18 Июня 2020 г.
Ввести его в строй планируется в 2022 году
Новости Иркутска: Глава Иркутска будет работать в дистанционном режиме

Глава Иркутска будет работать в дистанционном режиме

17 Июня 2020 г.
COVID-19 выявили у водителя автохозяйства мэрии
Новости Иркутска: Иркутская больница использует новый томограф для диагностики пневмонии

Иркутская больница использует новый томограф для диагностики пневмонии

16 Июня 2020 г.
Optima CT540 поступил в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19