Высокопоставленный чиновник из администрации Иркутска арестован за взятку

Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска подозревается в получении взятки. В пресс-службе областного Следственного комитета сообщили, что чиновник арестован. По версии правоохранителей, еще в 2019 году он предложил представителю компании ООО «Восход» содействие в выигрыше аукциона на капремонт сетей водоснабжения по улицам Артиллерийская и Сахалинская в поселке Ермаковка.

«Чиновник предложил генеральному директору организации принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует, как председатель комиссии. За это он попросил передать ему в качестве взятки 200 000 рублей. Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату», - сообщили в Следственном комитете.

В отношении сотрудника администрации возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в крупном размере». Сейчас он находится по арестом. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.